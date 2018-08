Italie: Le gouvernement envisage des pénalités contre Atlantia

"Le dossier (sur les pénalités) est dans ma sacoche et il a voyagé avec moi au cours des derniers jours", a dit Conte dans un entretien au journal Il Corriere della Sera.

Le chef du gouvernement italien estime que les 500 millions d'euros proposés le week-end dernier par Atlantia pour reconstruire un édifice autoroutier et venir en aide aux familles des 43 victimes de la catastrophe constituent une offre trop modeste.

"Ils pourraient la multiplier par quatre ou par cinq", a-t-il dit.

Interrogé pour savoir si le gouvernement italien envisageait de nationaliser le secteur des concessions autoroutières, Conte a répondu qu'il examinait le meilleur moyen de satisfaire l'intérêt public.

Il a indiqué que le gouvernement avait reçu des propositions concurrentes de celles d'Atlantia pour reconstruire le viaduc de Gênes.

A l'issue d'un conseil d'administration extraordinaire, Autostrade per l'Italia a confirmé en milieu d'après-midi le plan d'investissement de 500 millions d'euros annoncé samedi pour reconstruire le viaduc et venir en aide aux proches des victimes et aux habitants déplacés.

La filiale d'Atlantia, qui gère 3.000 km d'autoroute en Italie, a également accusé réception de la lettre du gouvernement annonçant vendredi soir l'ouverture d'une procédure de révocation de concession.

(Stephen Jewkes; Pierre Sérisier pour le service français, édité par Henri-Pierre André)