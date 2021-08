Italie-Le gouvernement prévoit une croissance de près de 6% en 2021-sources

ROME, 31 août (Reuters) - Le gouvernement italien s'attend à ce que l'économie du pays progresse de près de 6% cette année après la confirmation d'un solide rebond au deuxième trimestre, ont indiqué à Reuters des sources proches du dossier.

Le produit intérieur brut (PIB) de l'Italie a progressé de 2,7% entre avril et juin par rapport au trimestre précédent, en ligne avec l'estimation initiale, à la faveur d'une solide demande intérieure, a indiqué mardi le bureau national de la statistique ISTAT.

Dans sa dernière prévision officielle fournie en avril, le Trésor italien avait estimé la croissance du PIB à 4,5% en 2021 et à 4,8% en 2022.

En 2020, la troisième économie de la zone euro s'était contractée de 8,9% sous l'effet de la pandémie de COVID-19.

En juillet, le ministre de l'Economie Daniele Franco avait indiqué que l'activité économique de l'Italie se redressait plus vite que prévu par le gouvernement et dit alors tabler sur une croissance de plus de 5% cette année.

Depuis, les perspectives économiques se sont encore améliorées et Rome estime désormais que la croissance pourrait se rapprocher de 6% pour l'ensemble de 2021, a indiqué une des sources.

La dernière fois que l'Italie a atteint une croissance de 6% remonte à 1976, selon les données d'ISTAT.

Les nouvelles prévisions économiques du gouvernement seront dévoilées lors de la présentation le 27 septembre du Document économique et financier du Trésor (DEF). (Reportage par Giuseppe Fonte, Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Michel Bélot)