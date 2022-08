Italie-Le parti Azione va quitter l'alliance de centre-gauche avec le PD

MILAN, 7 août (Reuters) - Le parti centriste italien Azione va quitter l'alliance de centre-gauche nouée cette semaine avec le Parti démocrate (PD) en vue des élections législatives du 25 septembre, a annoncé le patron d'Azione, Carlo Calenda.

Carlo Calenda a déclaré dimanche sur la chaîne Rai Tre qu'il avait dit aux dirigeants du PD qu'Azione quitterait l'alliance, en raison notamment de la présence de partis qui ont voté contre le gouvernement de Mario Draghi.

"C'est la décision la plus dure que j'ai eu à prendre dans ma vie", a estimé Carlo Calenda.

Le secrétaire du PD, Enrico Letta, a écrit sur Twitter: "J'ai écouté Carlo Calenda et il me semble que le seul allié possible pour Calenda est Calenda."

Le PD et Azione avaient exprimé leur soutien à la politique suivie par le président du Conseil sortant, Mario Draghi, vis à vis de l'Ukraine et s'étaient engagés à mener à bien les réformes réclamées par l'Union européenne en échange du déblocage des fonds de relance alloués par l'UE à l'Italie.

L'Alleanza Verdi e Sinistra, qui rassemble des partis écologistes et de gauche, et le parti centriste Impegno Civico, fondé par le ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio après son départ le mois dernier du Mouvement 5-Etoiles (M5S), ont rejoint samedi l'alliance formée par le PD et Azione.

(Reportage Federico Maccioni Angelo Amante, version française Matthieu Protard et Camille Raynaud)