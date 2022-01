ROME (Reuters) - Le président sortant italien, Sergio Mattarella, a accepté samedi d'effectuer un second mandat, a annoncé la ministre aux Affaires régionales.

"La volonté du président Sergio Mattarella d'effectuer un second mandat, à la demande de l'écrasante majorité des partis politiques, démontre son sens des responsabilités et son attachement au pays et à ses institution", a déclaré Mariastella Gelmini.

