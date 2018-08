Italie: Le rendement à dix ans remonte, inquiétude sur le déficit

"Je n'exclus pas (de franchir la limite de 3%), tout est possible. On ne peut pas le dire aujourd'hui, nous travaillons sur la loi de finances", a dit Luigi Di Maio dans un entretien publié par le journal Il Fatto Quotidiano.

Le rendement de l'obligation italienne à 10 ans affichait vers 07h45 GMT une hausse de plus de trois points de base à 3,198% après un pic à plus de 3,2%, son plus haut niveau depuis le 29 mai.. Il avait culminé ce jour-là à 3,388%, un niveau sans précédent depuis la mi-2014.

Après deux mois de reflux, les rendements des emprunts d'Etat italiens sont repartis à la hausse ces dernières semaines en raison des inquiétudes suscitées par la politique économique et budgétaire du gouvernement de coalition formé par la Ligue, d'extrême droite, et le Mouvement 5 Etoiles, "anti-système", deux partis très critiques envers les règles budgétaires de l'Union européenne.

L'écart de rendement entre les titres à dix ans italiens et allemandes, qui était revenu mi-juillet autour de 215 points de base, est remonté à plus de 280 points ces derniers jours.

Le Trésor italien doit par ailleurs émettre jeudi pour 7,5 milliards d'euros de titres, une perspective qui contribue généralement à la montée des rendements.

Luigi Di Maio a par ailleurs réaffirmé mardi que Rome voulait nationaliser les autoroutes à péage contrôlées par Autostrade après l'effondrement du viaduc Morandi à Gênes.

Le sous-secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil Giancarlo Giorgetti avait déjà dit la semaine dernière que le budget 2019 pourrait ne pas respecter la règle des 3% en raison des investissements nécessaires après la catastrophe du viaduc autoroutier de Gênes.

(Francesca Landini et Abhinav Ramnarayan, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Marc Angrand)