Italie-Le vote en ligne du M5S sur le gouvernement Draghi prévu jeudi

ROME, 10 février (Reuters) - Le Mouvement 5 Etoiles (M5S) organisera jeudi une consultation en ligne de ses adhérents sur le soutien à apporter ou non au gouvernement de Mario Draghi, a déclaré mercredi le chef de file du M5S, qui avait dit plus tôt dans la journée vouloir attendre que Draghi dévoile son programme.

"J'ai établi que le vote en ligne aura lieu demain", a écrit Vito Crimi sur Facebook.

Dans un entretien au Corriere della Sera paru mercredi, il avait déclaré que "dire 'oui' ou 'non' à Draghi serait trop simpliste".

Le mouvement antisystème, premier parti au Parlement, ne participera pas à un gouvernement Draghi "à n'importe quel prix", avait-il ajouté dans l'entretien.

Mardi, Vitto Crimi avait indiqué avoir reçu du président du Conseil désigné d'importantes garanties concernant la politique envisagée par celui-ci en matière de protection sociale et de transition vers les énergies renouvelables, deux priorités du M5S.

Mandaté la semaine dernière pour tenter de former un gouvernement, Mario Draghi, 73 ans, devrait rendre compte de ses consultations jeudi au président de la République, Sergio Mattarella, et soumettre à cette occasion une liste de ministres, ont déclaré des sources politiques. (Francesca Piscioneri, Angelo Amante; version française Jean-Stéphane Brosse et Jean Terzian)