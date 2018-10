Italie-Les Romains manifestent contre le déclin de leur ville

ROME, 27 octobre (Reuters) - Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi devant la mairie de Rome afin de dénoncer l'état de délabrement croissant de la capitale italienne où les ordures ménagères ne sont pas toujours ramassées et où la voirie est en piteux état.

Les manifestants accusent la maire Virginia Raggi, membre du Mouvement 5 Etoiles (M5S), d'être responsable de cette situation qui dure, selon eux, depuis plusieurs années.

Ils lui reprochent notamment de ne pas avoir tenu la promesse faite à son arrivée à la tête de la municipalité en 2016 de rendre son lustre à la ville éternelle.

"Nous sommes ici parce que Rome mérite mieux, parce que Rome est dans un état d'abandon qui est sans précédent", a déclaré Marita Monaco, 57 ans, présente dans la manifestation organisée sur une place dessinée par Michel-Ange.

"C'est une ville en plein désarroi où il n'y a plus de règles et plus de cohésion sociale", estime-t-elle.

Membre du mouvement antisystème M5S, Raggi a été portée au pouvoir par une vague de mécontentement populaire liée aux affaires de corruption qui ont impliqué les précédentes équipes municipales.

Première femme à devenir maire de Rome, Raggi a expliqué qu'elle avait besoin de plus de temps pour résoudre la multitude de problèmes qui affectent la cité tout en affirmant avoir déjà accompli de nombreux progrès.

Ses adversaires estiment que les choses se sont dégradées, et non pas améliorées, depuis son entrée en fonction.

Rome a récemment dû faire face à une grève des entreprises de collecte des ordures ménagères, laissant de nombreuses poubelles débordant de déchets tandis que les axes de circulation sont constellés de nids de poule et que les transports publics vivent dans une crise permanente.

Plus de 20 autobus ont pris feu dans les rues de la ville depuis le début de l'année en raison d'un manque d'entretien mécanique.

La découverte récente du cadavre d'une adolescente de 16 ans dans un immeuble abandonné servant de squat à des trafiquants de drogue a cristallisé les inquiétudes de la population face à la capacité de l'équipe municipale d'assurer le maintien de l'ordre.

La police a dit que la jeune fille avait été violée en réunion et a procédé à l'arrestation de quatre migrants.

Sous le mot-clé #romadicebasta ("Rome dit assez"), les associations de résidents ont organisé la manifestation de samedi à laquelle entre 5.000 et 8.000 personnes ont participé.

"Rome est devenue un égout à ciel ouvert, un scandale, plein de rats, de renards, de sangliers et de détritus", a commenté un habitant de la ville, Salvatore Golino. "Nous sommes noyés sous les ordures et nous n'en pouvons plus".

Une vidéo diffusée récemment montrait une famille de sangliers fouillant un sac de détritus dans une rue de la ville.

Raggi est poursuivie en justice pour abus de pouvoir concernant des nominations au sein de son administration. Elle dément les accusations mais a dit qu'elle démissionnerait si elle est déclarée coupable.

(Reuters TV, Crispian Balmer; Pierre Sérisier pour le service français)