Italie-Luigi Di Maio quitte le M5S pour continuer à soutenir Draghi

ROME, 21 juin (Reuters) - Le responsable du Mouvement Cinq-Etoiles (M5S) et actuel ministre des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, a annoncé mardi son départ du parti populiste et la formation d'un nouveau groupe parlementaire qui continuera à soutenir l'action du président du Conseil, Mario Draghi.

Luigi Di Maio a fait cette annonce après avoir critiqué le dirigeant du M5S, Giuseppe Conte, qu'il a accusé de saper les efforts du gouvernement pour soutenir l'Ukraine et de fragiliser la position de Rome au sein de l'Union européenne.

"C'est aujourd'hui une décision difficile que je n'aurais jamais imaginé devoir prendre... mais aujourd'hui, moi et d'autres collègues et amis quittons le Mouvement Cinq-Etoiles", a déclaré Luigi Di Maio, qui a dirigé pendant un temps le parti fondé par Beppe Grillo, pendant une conférence de presse. Cette scission au sein du M5S pourrait fragiliser la coalition de Mario Draghi sur fond de flambée de l'inflation et de possible crise énergétique, alors que la Russie a réduit ses livraisons de gaz naturel à l'Italie, sans pour autant priver le président du Conseil d'une majorité.

Mario Draghi ne pourrait en revanche plus se targuer d'être à la tête d'un gouvernement d'union nationale.

Le M5S, qui avait remporté les élections législatives de 2018 avec 33% des voix, n'est plus crédité que de la moitié de ce score dans les enquêtes d'intention de vote. (Reportage de Angelo Amante and Gavin Jones, version française Tangi Salaün)