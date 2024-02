par Angelo Amante

ROME, 27 février (Reuters) - La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, est en passe d'essuyer son premier revers électoral régional depuis 2022, année de son accession au pouvoir, les résultats partiels du scrutin en Sardaigne accordant une légère avance à la candidate du Mouvement 5 Etoiles soutenue par le Parti démocrate.

Si la marge paraît mince, 45,3% pour Alessandra Todde contre 45% à son rival Paolo Truzzu, et que le dépouillement n'est pas achevé, les sondeurs et la presse estiment que la victoire de la candidate soutenue par la gauche ne fait guère de doute.

Avec cette victoire, Alessandra Todde devient la première femme à prendre la tête de la grande île méditerranéenne mais signe également le premier basculement vers la gauche d'une région italienne depuis 2015.

S'exprimant à Cagliari, capitale de la Sardaigne, Alessandra Todde a célébré sa victoire accompagnée par l'ancien président du Conseil Giuseppe Conte et par Elly Schlein, cheffe de file du Parti démocrate de la première force d'opposition parlementaire.

La coalition de Giorgia Meloni, dominée par Fratelli d'Italia dont elle est issue et à laquelle appartiennent la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia, fondé par l'ancien président du Conseil et homme d'affaires Silvio Berlusconi, a remporté les quatre régions mises en jeu en 2023 et administrait jusqu'à dimanche 14 des 20 régions de la péninsule. (Gavin Jones; version française Nicolas Delame)