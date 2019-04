Italie-Objectifs de déficit relevés, ceux de croissance abaissés

(Actualisé avec d'autres précisions)

par Giuseppe Fonte et Gavin Jones

ROME, 9 avril (Reuters) - Le gouvernement italien a relevé mardi ses objectifs de déficit budgétaire et de dette pour cette année et la suivante, tout en abaissant ceux de croissance, attestant des difficultés avec lesquelles la coalition populiste au pouvoir est aux prises.

Rome anticipe désormais un déficit budgétaire représentant 2,4% du produit intérieur brut (PIB) en 2019, et non plus 2,04% comme cela était prévu en décembre, et 2,1% en 2020 au lieu de 1,8%.

L'objectif de déficit de 2019 est le même que celui rejeté par la Commission européenne à l'automne 2018, au motif qu'il était trop élevé et enfreignait les règles communautaires.

Toutefois, a dit le Trésor, le "déficit structurel", donc ajusté des fluctuations de croissance du PIB, sera de 1,5% du PIB cette année et conforme aux engagements actés auprès de Bruxelles.

Ces nouvelles prévisions sont inscrites dans le Document économique et financier (DEF) à partir duquel sera élaboré le budget de 2020 et ont été adoptées en conseil des ministres.

Ce document montre aussi que la prévision de croissance de 2019 a été ramenée à 0,2% et celle de 2020 à 0,8% contre 1,0% et 1,1% anticipés respectivement par le gouvernement en décembre.

Enfin, ce dernier projette dorénavant un rapport de la dette au PIB de 132,6% cette année - un nouveau record d'après-guerre - et de 131,3% en 2020 contre respectivement 130,7% et 129,2% précédemment. Ce rapport était de 132,2% en 2018.

La dette de l'Italie est la plus élevée de la zone euro, exception faite de la Grèce. Le gouvernement a du mal à trouver un équilibre entre la maîtrise des finances publiques et le financement de coûteuses promesses électorales faites par la coalition de la Ligue et du Mouvement 5 Etoiles.

Aucune conférence de presse n'a été convoquée après la signature du DEF mais les chefs de file des deux partis ont publié un communiqué où ils réaffirment leur engagement à réduire les impôts.

"Nous continuerons et ferons redémarrer le pays, nous stimulerons la croissance et aiderons les familles qui en ont vraiment besoin sans nous payer de fausses promesses comme par le passé", a déclaré Luigi Di Maio, le chef du Mouvement 5 Etoiles.

La croissance devrait être stimulée au second semestre par des mesures de relance telles que des avantages fiscaux pour l'investissement, un abaissement de l'impôt foncier pour les usines et les entrepôts et une simplication des procédures d'appel d'offres pour les marchés publics.

Sans ce "décret de croissance", qui n'est pas encore totalement finalisé, la croissance du PIB aurait été de 0,1%, estime le gouvernement italien.

Le Fonds monétaire international (FMI), qui a publié mardi ses dernières perspectives économiques, prévoit 0,1% de croissance en Italie cette année, la Commission européenne 0,2% et l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) prévoit elle une contraction de 0,2%.

Le gouvernement fera une nouvelle mise à jour de ses objectifs en septembre. ( Wilfrid Exbrayat pour le service français)