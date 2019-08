Italie-Salvini promet des baisses d'impôts s'il est élu

ROME, 9 août (Reuters) - Le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini a affirmé vendredi qu'il appliquerait une baisse de l'impôt s'il était élu à la faveur d'élections législatives qu'il réclame, son parti ayant déposé vendredi une motion de censure pour renverser le gouvernement de Giuseppe Conte.

Le leader de la Ligue d'extrême droite a affirmé jeudi que la coalition gouvernementale réunissant son parti et le Mouvement 5 Etoiles (M5S, anti-système) de Luigi di Maio ne fonctionnait plus et ne disposait plus de la majorité au parlement.

"Nous allons réduire les impôts pour les salariés et pour les entrepreneurs", a déclaré Salvini lors d'un meeting dans la région d'Apulia retransmis en direct du Facebook.

"Le but du prochain gouvernement est d'instaurer un taux d'imposition de 15% pour de nombreux Italiens. Si l'Union européenne nous laisse le faire, tant mieux, sinon nous le ferons quand même", a-t-il poursuivi.

Salvini, qui peut compter sur une forte cote de popularité comme l'ont montré les résultats des élections européennes en mai, n'a pas hésité à provoquer une crise gouvernementale dans l'espoir d'en tirer un bénéfice électoral.

La dette publique italienne représente 134% du produit intérieur brut (PIB) du pays et, à 2.350 milliards d'euros, elle est la plus importante des Etats membres de la zone euro.

Cette situation qui inquiète Bruxelles pose la question des arbitrages qui devront être faits lors du budget pour 2020 cet automne à un moment où la croissance économique de l'Italie est proche de zéro.

Rome et Bruxelles se livrent depuis des mois à un marchandage sur le montant autorisé du déficit public de l'Italie, les Européens souhaitant que celui-ci soit de 2% du PIB.

(Giuseppe Fonte, Pierre Sérisier pour le service français)