Italie-Un bateau humanitaire avec des migrants accoste à Lampedusa

(Actualisé avec Salvini et précisions)

MILAN, 6 juillet (Reuters) - Un navire de l'association humanitaire Mediterranea, qui récupère les migrants en mer, a accosté samedi dans le port sicilien de Lampedusa, malgré l'interdiction qui lui avait été faite d'entrer dans les eaux italiennes.

Il a accosté au même quai que le Sea-Watch 3, entré de force à Lampedusa voici une semaine après avoir attendu en mer plus de deux semaines avec à son bord 41 migrants secourus au large de la Libye.

Le navire Alex de l'ONG Mediterranea, qui a lui aussi une quarantaine de migrants à son bord, a décliné une offre d'accueil émise par Malte au motif que ce long trajet serait trop dangereux pour les passagers.

"Les migrants doivent pouvoir débarquer tout de suite et recevoir des soins", a déclaré Mediterranea sur Twitter.

Mais le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui a interdit aux navires de secours de mouiller sans autorisation dans les ports italiens, a assuré que Rome ne "cédera pas au chantage".

"Je ne donne pas d'autorisation à des gens qui feignent d'ignorer le droit italien et aident des passeurs à débarquer", a déclaré Matteo Salvini, par ailleurs vice-président du Conseil italien et patron de la Ligue, une formation d'extrême droite qui gouverne en coalition avec le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème). Les forces armées sont prêtes à intervenir, a-t-il ajouté. (Valentina Za et Wladimir Pantaleone; Danielle Rouquié et Eric Faye pour le service français)