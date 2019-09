Italie: amélioration de la confiance des consommateurs en septembre

Milan (awp/afp) - L'indice de confiance des consommateurs s'est un peu amélioré en septembre, en Italie, à la faveur de la formation d'un nouveau gouvernement en début de mois, tandis que celui des entreprises a subi une petite baisse, annonce vendredi l'Istat.

L'indice de confiance des consommateurs est passé de 111,9 en août à 112,2, selon l'institut italien de statistiques.

Ses composantes ont évolué en ordre dispersé: l'indice sur le climat économique a de nouveau reculé même si modérément de 127,7 à 127, celui sur le présent est resté stable.

En revanche, les composantes mesurant la confiance dans la situation personnelle des ménages et dans l'avenir étaient à la hausse, respectivement de 107 à 107,8 et de 115,5 à 116,8.

Le 5 septembre, un nouveau gouvernement pro-européen et penchant à gauche, formé après plusieurs jours de négociations tendues, par le Mouvement 5 Etoiles et les sociaux-démocrates, a été investi sous la houlette du Premier ministre Giuseppe Conte, reconduit dans ses fonctions.

Les marchés et milieux économiques ont salué la stabilisation de la situation politique italienne après un mois d'une grave crise, déclenchée en plein mois d'août par l'ex-homme fort du gouvernement, le chef de la Ligue (extrême droite) Matteo Salvini.

Sur le front des entreprises, en revanche, l'indice de confiance s'est encore un peu détérioré en septembre à 98,5 contre 98,8 en août.

Il a décru nettement dans le secteur manufacturier (passant de 99,6 à 98,8) et dans le commerce de détail (tombé à 107,6 contre 109,9) alors qu'il a augmenté dans les services (de 97,4 à 98,5) et fortement dans le secteur de la construction (passé de 140,4 à 143,2).

L'Istat souligne dans son communiqué la "reprise du climat de confiance des consommateurs qui dérive surtout d'une amélioration des prévisions pour leur situation personnelle et leurs perspectives futures".

Pour les entreprises, "on enregistre une nouvelle détérioration du climat de confiance", liée en particulier à "la baisse pour le quatrième mois consécutif de la confiance" dans le secteur manufacturier ainsi que dans le commerce de détail où la grande distribution est aussi touchée que le commerce traditionnel. L'Istat note toutefois "des signaux positifs dans les services" et encore plus "dans le secteur de la construction".

L'Italie a connu une croissance nulle de son Produit intérieur brut (PIB) sur les six premiers mois de 2019.

L'économie de la péninsule est affectée par le ralentissement économique dans toute l'Europe et les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, qui incitent les entreprises italiennes à moins investir.

afp/fr