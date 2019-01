Italie: amendes de 678 mlns d'euros au total pour entente sur le financement automobile

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--L'autorité italienne de la concurrence a annoncé mercredi avoir infligé des amendes d'un montant global de 678 millions d'euros à plusieurs constructeurs automobiles et leurs filiales bancaires dans le pays pour entente sur le financement automobile pendant plus de dix ans.

Selon l'autorité, cette entente a fonctionné entre 2003 et 2017 et concernait BMW, Daimler, Fiat Chrysler Automobiles, Ford, General Motors, Renault, PSA, Toyota, Volkswagen, deux associations professionnelles et Santander Consumer Bank SpA.

L'enquête, qui a débuté après le dépôt d'une demande de clémence par Daimler, a mis au jour "un accord complexe et continu portant sur l'échange d'informations sensibles sur les volumes et les prix, à la fois actuels et futurs" des prêts et autres produits de financement automobile, a expliqué l'autorité.

Daimler a évité de payer une amende de plus de 60 millions d'euros grâce à sa demande de clémence, a ajouté le régulateur.

