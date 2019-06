Italie: baisse de la confiance des consommateurs et entreprises en juin

Milan (awp/afp) - Les indices de confiance des consommateurs et des entreprises en Italie ont enregistré une baisse en juin, après avoir progressé en mai, a annoncé jeudi l'Institut national des statistiques (Istat).

L'indice de confiance des consommateurs a diminué de 111,6 à 109,6, son minimum atteint depuis juillet 2017.

Toutes ses composantes sont en recul: le climat économique du pays (de 125,5 à 120,9), la composante personnelle (de 107,4 à 105,6), celle sur le présent (de 109,6 à 107,6) et celle sur l'avenir (de 115,6 à 112,3).

L'indice de confiance des entreprises a lui reculé de 100,2 à 99,3.

Il a seulement progressé dans le commerce de détail (de 102,7 à 104,7). En revanche, il a diminué dans le secteur manufacturier (de 101,9 à 100,8), dans la construction (de 144,3 à 140,9) et dans les services (de 99,3 à 98,9).

L'Italie a enregistré une hausse de son Produit intérieur brut (PIB) de seulement 0,1% au 1er trimestre, après une récession au dernier semestre 2018.

L'économie de la péninsule est affectée par le ralentissement économique en Europe, les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, mais aussi par la prudence des entreprises italiennes qui investissent moins, inquiètes à la fois de l'évolution mondiale et de la politique engagée par la coalition populiste au pouvoir depuis un an à Rome.

Le taux de chômage, qui s'élevait à 10,2% en avril, reste très au-dessus de la moyenne de la zone euro (7,6%), en particulier chez les jeunes, ce qui pèse sur la confiance des ménages.

Par ailleurs, Rome est actuellement engagé dans une négociation délicate avec la Commission européenne, qui menace d'ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre en raison du niveau de sa dette.

Il y a une semaine, le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a néanmoins indiqué que Rome tablait sur un déficit de 2,1% cette année, soit moins que les 2,5% prévus par la Commission européenne et les 2,4% que sa coalition prévoyait jusqu'à récemment.

afp/al