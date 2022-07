Italie: bond de 29,5% des exportations en mai sur un an

Milan (awp/afp) - L'Italie a enregistré en mai un bond de ses exportations (+29,5% contre +15,1% en avril), aussi bien vers les pays de l'Union européenne que hors UE, a indiqué lundi l'Institut national des statistiques (Istat).

En mai, le déficit commercial s'est élevé à 12 millions d'euros, contre un surplus de 5,6 millions en mai 2021.

Sur un an, les exportations ont enregistré une "nette accélération", "avec des hausses dans tous les secteurs, et vers tous les principaux pays partenaires, à l'exclusion de la Russie et de la Chine", a précisé l'Istat dans un communiqué.

La hausse des exportations est plus forte vers les pays UE (+32,6%) que vers les marchés hors UE (+26,1%).

Parmi les secteurs contribuant le plus à la hausse des exportations figurent notamment les métaux de base et produits du métal, à l'exclusion des machines et installations (+33,5%), les produits pétroliers raffinés (+118,5%), les produits pharmaceutiques, médicaux et botaniques (+46,4%) et les produits alimentaires, les boissons et le tabac (+28,2%).

Sur un an, les pays contribuant le plus à la hausse des exportations sont les Etats-Unis (+42%), l'Allemagne (+27,1%) et la France (+31,7%). Les ventes à la Russie (-9,5%) et à la Chine (-9,1%) sont en revanche en baisse.

"Sur la moyenne des trois derniers mois, la dynamique conjoncturelle est très positive", analyse l'Istat.

Le déficit énergétique reste "important mais se réduit par rapport à avril (-8,2 milliards contre -9,1 milliards). "Les achats de gaz naturel et de pétrole brut contribuent à hauteur de 13,9% à la forte tendance à la hausse des importations", note l'Institut.

En 2021, l'Italie avait connu un excédent commercial annuel élevé, à 50,4 milliards d'euros, mais il était en baisse par rapport aux 63,3 milliards de l'année précédente.

afp/ol