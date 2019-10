Italie: chute de 10% sur un an des commandes à l'industrie en août

Milan (awp/afp) - Les commandes à l'industrie en Italie, en baisse depuis novembre 2018, ont enregistré en août une très forte chute, de 10% sur un an, affectée notamment par la faiblesse de la demande étrangère, a annoncé mercredi l'Institut national des statistiques (Istat).

Les commandes venues de l'étranger ont diminué de 16,3% et celles du marché intérieur de 4%.

Ce recul important des commandes, de même que la baisse du chiffre d'affaires de l'industrie italienne (-2,2% sur un an), confirment les inquiétudes qui pèse sur la troisième économie de la zone euro.

L'Italie a connu une hausse de seulement 0,1% de son Produit intérieur brut (PIB) au premier semestre 2019, après une une "récession technique" (deux trimestres consécutifs de baisse du PIB) en milieu d'année 2018.

L'économie italienne est affectée par le ralentissement en Europe, notamment de l'Allemagne, à laquelle son industrie est très liée, par les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis et par la prudence des entreprises qui investissent moins, inquiètes à la fois de l'évolution mondiale et de l'instabilité politique qui a touché le pays.

Pour l'ensemble de l'année, la Commission européenne table sur une croissance économique de l'Italie de 0,1%, tandis que le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une stagnation.

Mais certains économistes sont encore plus pessimistes, estimant que la troisième économie de la zone euro pourrait de nouveau tomber en récession.

Entré en fonction début septembre, le nouveau gouvernement de Giuseppe Conte, formé par le Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème) et le Parti démocrate (PD, centre-gauche), suscite cependant des espoirs en Italie et sur les marchés, comme en témoigne la baisse importante du spread, l'écart entre les taux d'emprunt allemand et italien.

Du côté des commandes, la chute la plus marquée a été enregistrée dans le secteur des moyens de transport (-27,3%), tandis que la hausse la plus importante a eu lieu dans l'industrie textile et de l'habillement, avec une augmentation néanmoins de seulement 1%.

Sur un mois, les commandes ont augmenté de 1,1%.

Pour sa part sur un an, et corrigé des effets calendaires, le chiffre d'affaires de l'industrie a reculé de 2,2%: le secteur ayant enregistré la plus forte baisse est l'industrie chimique (-7,3%) tandis que la plus forte hausse a eu lieu une nouvelle fois dans l'alimentaire (+2,1%).

Sur un mois, le chiffre d'affaires de l'industrie italienne a diminué de 0,3%, poursuivant la dynamique négative enregistrée les deux mois précédents.

afp/jh