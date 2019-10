Italie: croissance revue à la hausse au 2e trimestre

Milan (awp/afp) - L'Institut italien des statistiques (Istat) a revu à la hausse vendredi son estimation pour la croissance économique de la péninsule au deuxième trimestre, faisant état d'une augmentation du PIB de 0,1%, contre une stagnation estimée en juillet.

La croissance au premier semestre s'est donc élevée à 0,1%, a révisé l'Istat qui, en juillet, avait anticipé une croissance nulle sur cette période.

L'Istat a aussi modifié ses estimations pour 2018: le PIB (Produit intérieur brut) italien a augmenté de 0,1% (au lieu de +0,2% estimé précédemment) au premier trimestre, puis diminué de 0,1% au deuxième trimestre (au lieu d'une croissance nulle) et au troisième trimestre (estimation inchangée), puis a augmenté de 0,1% au quatrième trimestre (au lieu d'une baisse de 0,1%).

L'Italie a donc connu une "récession technique" (deux trimestres consécutifs de baisse du PIB) en milieu d'année, et non plus au dernier semestre 2018 comme estimé précédemment.

Le nouveau gouvernement italien, entré en fonction début septembre, prévoit une croissance du PIB de 0,1% en 2019 et de 0,6% en 2020.

Mais certains experts sont plus pessimistes. Oxford Economics prévoit ainsi une hausse du PIB de seulement 0,2%-0,3% l'an passé, tandis que l'OCDE table sur 0,4%.

L'économie de la péninsule est affectée par le ralentissement économique dans toute l'Europe, les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, mais aussi par la prudence des entreprises italiennes qui investissent moins, inquiètes à la fois de l'évolution mondiale et de l'instabilité politique qui a touché le pays ces derniers mois.

