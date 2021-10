Italie: déficit public en forte baisse au deuxième trimestre

Milan (awp/afp) - Le déficit public de l'Italie a baissé à 7,6% du Produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre, contre 12,9% sur la même période de 2020, grâce à une progression plus contenue des dépenses liées aux mesures de relance, a indiqué mardi l'Institut national des statistiques (Istat).

Premier pays touché par la pandémie de coronavirus en Europe en février 2020 et principal bénéficiaire du plan européen de relance, l'Italie devrait enregistrer un déficit public à 9,4% du PIB sur l'ensemble de cette année, contre 9,6% l'an dernier, selon les dernières prévisions du gouvernement.

Cette estimation, publiée fin septembre, a été nettement revue à la baisse par rapport à une première prévision en avril (11,8% du PIB), grâce à un rebond du Produit intérieur brut plus fort qu'attendu.

La forte réduction du déficit au deuxième trimestre est due à un ralentissement des dépenses qui n'ont augmenté que de 3,1% sur un an et une progression sensible des recettes (+12,1%).

Le déficit public du premier trimestre a été révisé en légère baisse, à 13% du PIB contre 13,1% auparavant.

Le gouvernement italien avait revu mercredi à la hausse sa prévision de croissance pour cette année, tablant désormais sur une progression du PIB de 6%, contre 4,5% en avril, et a annoncé vouloir poursuivre encore pendant deux ans une "politique expansive".

En 2022, le déficit devrait tomber à 5,6% du PIB, contre 5,9% estimés en avril. Mais ce n'est qu'en 2024 que le déficit italien devrait descendre à 3,3% du PIB en 2024, toujours au-dessus de la barre des 3%, le plafond autorisé par les règles européennes qui ont été suspendues en raison de la pandémie.

La dette publique aussi devrait bénéficier de ce rebond plus fort qu'attendu, avec un ratio de 153,5% du PIB en 2021, contre 159,8% estimé en avril, soit une légère réduction par rapport à l'an dernier (155,6%).

Un retour de l'endettement à des niveaux d'avant la pandémie n'interviendra toutefois que vers 2030, a prévenu le ministre de l'Economie Daniele Franco.

L'Italie recevra au total 191,5 milliards d'euros de Bruxelles, dans le cadre du plan de relance européen de 800 milliards d'euros.

afp/al