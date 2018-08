Italie: excédent commercial à 5,07 milliards d'euros en juin

Rome (awp/afp) - L'Italie a enregistré en juin un excédent de sa balance commerciale de 5,071 milliards d'euros, contre 4,504 milliards un an plus tôt, a annoncé vendredi l'Institut national de la statistique (Istat).

Par rapport au mois précédent, l'Italie a enregistré une hausse de ses exportations (+4,6%) et une hausse très modérée de ses importations (+0,3%), selon l'Istat.

Sur les six premiers mois de l'année, l'excédent commercial s'établit à 18,955 milliards d'euros.

Sur un an, les exportations ont augmenté de 6,6%, portées aussi bien par les exportations vers les pays hors UE (+8,0%) que les exportations vers la zone UE (+5,6%).

Sur un mois, ce sont surtout les exportations vers les pays hors-UE qui ont progressé (+8,%), principalement dans le secteur des moyens de navigation maritime, tandis que la croissance des exportations vers l'UE restait plus modérée (+2,1%).

Depuis janvier, les secteurs qui contribuent le plus à la hausse des exportations sont la métallurgie (+7,0%), les produits alimentaires, boissons et tabacs (+4,6%), les moyens de transports hors voitures (+11,9%), la pharmacie et botanique (+6,5%) et les appareils électriques (+4,1%).

Sur un an, les pays vers lesquels les exportations ont le plus augmenté sont la Suisse (+55,1%), les Pays-Bas, (+20,8%), les Etats-Unis (+18,8%) et la France (+10,3%).

