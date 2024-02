Milan (awp/afp) - L'Italie a affiché en 2023 un excédent commercial de 34,5 milliards d'euros, grâce à la nette baisse de la facture énergétique, a indiqué jeudi l'Institut national des statistiques (Istat).

Le déficit de la balance énergétique a été ainsi presque divisé par deux l'an dernier, passant à -64,3 milliards d'euros, après -110,9 milliards en 2022.

La troisième économie de la zone euro avait enregistré en 2022 un déficit commercial de 34 milliards d'euros, sous l'effet de la flambée des prix de l'énergie.

Le solde de la balance commerciale est repassé dans le vert en février 2023.

Les exportations sont restées dans leur ensemble stables en 2023.

Les ventes des machines et équipements ont augmenté (+8,8%), tout comme celles des voitures (+20,8%) et des produits alimentaires, boissons et tabac (+5,8%).

A l'inverse, les exportations ont diminué dans d'autres secteurs, comme les métaux de base et produits métalliques (-11,3%), les produits pétroliers raffinés (-23,4%) et les substances et produits chimiques (-8,5%).

Quant aux importations, elles ont baissé de 10,4% en 2023, sous l'effet de la diminution des achats de produits énergétiques et de biens intermédiaires.

En décembre, l'Italie a enregistré un excédent commercial de 5,6 milliards d'euros, contre 685 millions d'euros lors du même mois en 2022.

Les exportations ont chuté de 7,8% en décembre sur un an, une baisse qui atteint 8,8% pour les marchés de l'Union européenne.

Les pays qui ont le plus contribué au recul des exportations sont la France (-12,5%), l'Allemagne (-11,8%), les Etats-Unis (-5,3%) et la Chine (-16,5%). Les exportations vers les pays de l'Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) ont augmenté (+26,5%).

Les importations ont quant à elles chuté de 17,6% en décembre sur un an.

afp/jh