Italie: excédent commercial en août à 2,564 mrd EUR, en baisse sur un an

L'Italie a enregistré en août un excédent de sa balance commerciale de 2,564 milliards d'euros, un chiffre en recul de 197 millions sur un an, a annoncé mardi l'Institut national de la statistique (Istat).

Sur les huit premiers mois de l'année, l'excédent commercial s'établit à 27,28 milliards d'euros.

Depuis janvier, les exportations ont progressé de 4,3%, portées par les produits pétroliers raffinés (+16,3%), les moyens de transport hors véhicules automobiles (+11,5%) et les métaux de base et produits métalliques sans les machines (+7%).

En août, les exportations ont augmenté de 2,9% sur un mois tandis que les importations ont progressé plus légèrement, de 0,4%.

Sur un an, les exportations ont progressé de 5,1% et les importations de 6,4%. Les pays vers lesquels les exportations ont le plus augmenté sur un an sont les Etats-Unis (+13%), l'Allemagne (+6%), les Pays-Bas (+22,8%) et l'Espagne (+8,3%).

En 2017, l'Italie avait vu son excédent commercial reculer de 2,2 milliards d'euros, pour atteindre 47,45 milliards. Elle se classe au troisième rang dans l'Union européenne en terme d'excédent commercial, derrière l'Allemagne et les Pays-Bas, selon Eurostat.

