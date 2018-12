Italie: excédent commercial en baisse en octobre sur un an (Istat)

Rome (awp/afp) - L'Italie a enregistré en octobre un excédent de sa balance commerciale de 3,78 milliards d'euros, un chiffre en recul de 22,9% sur un an, a annoncé lundi l'Institut national de la statistique (Istat).

Sur les dix premiers mois de l'année, l'excédent commercial s'établit à 32,26 milliards d'euros.

En octobre, les exportations ont augmenté de 2,5% sur un mois tandis que les importations ont augmenté de 2,1%.

Sur un an, les exportations ont augmenté de 9,6% et les importations de 14,2%. Mais ces chiffres, hors effets de calendrier, s'établissent respectivement à 5,3% et 10,1%.

Sur un an, les pays qui ont le plus contribué à l'augmentation des exportations sont les États-Unis (+22,3%), l'Allemagne (+7,7%) ou la Suisse (+16,2%).

Les secteurs qui contribuent le plus à la hausse des exportations sur un an sont les produits pharmaceutiques (+45%) et les machines outils (+10%).

