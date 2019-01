Italie: excédent commercial en net recul en novembre sur un an

Milan (awp/afp) - L'Italie a enregistré en novembre un excédent de sa balance commerciale de 3,84 milliards d'euros , un chiffre en recul de 825 millions d'euros sur un an, a annoncé jeudi l'Institut national de la statistique (Istat).

Sur les onze premiers mois de l'année, l'excédent commercial s'établit à 36,14 milliards d'euros (41,12 milliards de francs suisses au cours actuel).

En novembre, les exportations ont diminué de 0,4% sur un mois et les importations de 2,2%.

Sur un an, en revanche, les exportations ont augmenté de 1% et les importations de 3,4%. Les pays vers lesquels les exportations ont le plus progressé sont les Etats-Unis (+15,8%), l'Espagne (+5,1%) et l'Autriche (+7,6%).

Les secteurs qui contribuent le plus à la hausse des exportations sur un an sont les produits pharmaceutiques (+16%) et les ordinateurs, appareils électroniques et d'optique (+18,4%). En revanche, les ventes de voitures à l'étranger ont reculé de 16,2%.

En 2017, l'Italie avait vu son excédent commercial reculer de 2 milliards d'euros, pour atteindre 47,6 milliards. Elle se classait au troisième rang dans l'Union européenne en terme d'excédent commercial, derrière l'Allemagne et les Pays-Bas, selon Eurostat.

afp/buc