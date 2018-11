Italie: excédent commercial en net recul en septembre sur un an

Milan (awp/afp) - L'Italie a enregistré en septembre un excédent de sa balance commerciale de 1,27 milliard d'euros, un chiffre en recul de 2,98 milliards sur un an, a annoncé vendredi l'Institut national de la statistique (Istat).

Sur les neuf premiers mois de l'année, l'excédent commercial s'établit à 28,48 milliards d'euros.

En septembre, les exportations ont reculé de 2,1% sur un mois tandis que les importations ont baissé plus légèrement, de 0,3%.

Sur un an, les exportations ont diminué de 2,8%, tandis que les importations ont progressé de 5,7%.

Les pays vers lesquels les exportations ont le plus baissé sur un an sont les Etats-Unis (-8,6%), la Turquie (-31%), la Russie (-24,7%) et la Chine (-17,2%).

Les secteurs qui contribuent le plus à la baisse sur un an sont les moyens de transports (-13,1%) et les produits alimentaires, boissons et tabac (-4,3%).

En 2017, l'Italie avait vu son excédent commercial reculer de 2,2 milliards d'euros, pour atteindre 47,45 milliards. Elle se classait au troisième rang dans l'Union européenne en terme d'excédent commercial, derrière l'Allemagne et les Pays-Bas, selon Eurostat.

afp/buc