Italie: hausse de la confiance des consommateurs et entreprises en juillet

Milan (awp/afp) - Les indices de confiance des consommateurs et des entreprises en Italie ont progressé en juillet, après tous deux avoir reculé en juin, a annoncé vendredi l'Institut national des statistiques (Istat).

L'indice de confiance des consommateurs est passé de 109,8 à 113,4, porté par toute les composantes, en particulier le climat économique du pays, qui bondit de 121,4 à 129,7. La composante personnelle passe de 105,6 à 108,0, celle sur le présent de 107,6 à 111,1 et celle sur l'avenir grimpe de 112,6 à 117,4.

L'indice de confiance des entreprises a lui aussi augmenté, de 99,3 à 101,2.

Il a légèrement fléchi dans le secteur manufacturier (de 100,7 à 100,1) mais est en hausse dans tous les autres secteurs: le commerce de détail (de 105,2 à 109,9), la construction (de 140,9 à 142,8) et les services (de 98,9 à 100,1).

L'Italie a enregistré une hausse de son Produit intérieur brut (PIB) de seulement 0,1% au 1er trimestre, après une récession au dernier semestre 2018.

L'économie de la péninsule est affectée par le ralentissement économique en Europe, les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, mais aussi par la prudence des entreprises italiennes qui investissent moins, inquiètes à la fois de l'évolution mondiale et de la politique engagée par la coalition populiste au pouvoir depuis un an à Rome.

Le taux de chômage, qui s'élevait à 9,9% en mai, reste très au-dessus de la moyenne de la zone euro (7,5%), en particulier chez les jeunes, ce qui pèse sur la confiance des ménages.

afp/buc