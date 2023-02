Italie: inflation en janvier revue à la baisse, à 10% sur un an

Milan (awp/afp) - La hausse des prix a nettement ralenti en Italie en janvier, passant à 10% sur un an, contre 11,6% en décembre, selon des données définitives publiées mercredi par l'Institut national de la statistique (Istat).

L'inflation, qui a freiné grâce à la poursuite de l'accalmie sur les tarifs de l'énergie, a été ainsi revue à la baisse par l'institut qui l'avait estimée auparavant à 10,1%.

La hausse des prix a ralenti sous l'effet du coup de frein sur les tarifs réglementés de l'énergie (de +70,2% à -12%), et dans une moindre mesure des produits alimentaires non transformés (de +9,5% à +8%) et des services culturels et de soins à la personne (de +6,2% à +5,5%).

L'indice d'inflation calculé selon les normes harmonisées de l'Union européenne (IPCA) est supérieur au taux national, atteignant 10,7% en janvier, contre 12,3% en décembre.

Ce taux a été également revu à la baisse par l'Istat qui l'avait estimé dans un premier temps à 10,9%.

L'inflation en Italie reste cependant nettement supérieure à celle de la zone euro, qui a ralenti à 8,5% en janvier.

Le gouvernement de Giorgia Meloni prévoit de consacrer en 2023 plus de 21 milliards d'euros pour soutenir ménages et entreprises face à la hausse des prix de l'énergie.

La Première ministre a cependant mis fin au 1er janvier à la réduction de 30 centimes des taxes par litre de carburant mise en place par son prédécesseur Mario Draghi au printemps dernier, provoquant une hausse des prix à la pompe.

afp/ol