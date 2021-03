Italie: l'excédent commercial continue à grimper en janvier

Milan (awp/afp) - L'excédent commercial de l'Italie a poursuivi sa hausse en janvier sur un an, à 1,58 milliard d'euros, malgré une baisse sensible des exportations, a indiqué jeudi l'Institut national des statistiques (Istat).

L'excédent commercial de la troisième économie de la zone euro s'est accru de 1,05 milliard d'euros par rapport à janvier 2020.

Les exportations sont toutefois reparties à la baisse en janvier sur un an, chutant de 8,5%, après avoir augmenté de 3,3% en décembre.

La baisse des exportations en janvier a été particulièrement forte pour l'habillement (-23,1%), les produits pétroliers raffinés (-36,5%), les articles pharmaceutiques et botaniques (-9,0%) et les produits alimentaires, boissons et tabac (-7,2%).

A l'inverse, les exportations de véhicules (+6,5%), d'appareils électriques (+5,3%), de produits agricoles (+8,4%) et d'ordinateurs, équipements électroniques et optiques (+0,8%) ont augmenté.

Parmi les pays qui ont contribué le plus à la baisse des exportations figurent les Etats-Unis (-20,6%), le Royaume-Uni (-37,4%), la France (-7,0%) et les pays de l'Opep (-17,4%).

Seules les ventes vers la Chine (+29,2%), la Pologne (+5,8%), l'Allemagne (+0,9%) et les pays du Mercosur (+8,2%) ont augmenté.

Les importations ont quant à elles chuté de 11,6% sur un an, après avoir reculé de 1,7% en décembre, principalement en raison de la baisse des achats de produits provenant des pays en dehors de l'Union européenne (-18,3%).

L'excédent commercial de l'Italie, crucial pour une économie péninsulaire très dépendante des exportations, a atteint 63,5 milliards d'euros en 2020, en hausse par rapport aux 56,1 milliards enregistrés l'année précédente.

afp/ck