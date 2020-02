Italie: l'excédent commercial en nette hausse en 2019

Rome (awp/afp) - L'excédent commercial de l'Italie, crucial pour une économie péninsulaire très dépendante des exportations, a enregistré une hausse de près de 35% en 2019, à 52,94 milliards d'euros contre 39,28 milliards en 2018, a annoncé vendredi l'Institut national des statistiques (Istat).

Le solde positif de la balance commerciale a pratiquement doublé pour le seul mois de décembre 2019 à 5,01 milliards contre 2,78 milliards un an plus tôt.

Sur un an, les exportations ont augmenté en moyenne de 2,3%, entraînées notamment par les ventes de produits pharmaceutiques (+25,6%), les articles de cuir (+9,7%), l'habillement (+7,3%) ainsi que les produits alimentaires, boissons et tabac (+6,6%).

En décembre, sur un an, les exportations ont bondi de 4,2% tandis que les importations se sont contractées de 2,2%. Par rapport à novembre en revanche, les exportations ont baissé de 0,9% en décembre tandis que les importations ont augmenté de 0,8%.

Les ventes à l'étranger sur un an ont été notamment portées par les produits pharmaceutiques (+23,9%), le cuir (+15,9%), l'habillement et le prêt-à-porter (+13,7%). La plus forte baisse des exportations a été enregistrée dans le secteur du textile (-5,1%) et des métaux et produits métalliques (-1,9%).

Les pays vers lesquels les exportations ont le plus progressé sur un an sont la Chine (+21,2%), la Suisse (+19,3%), la Belgique (+16,7%) et la France (+4,3%). Elles ont, en revanche, reculé vers les Etats-Unis (-7,7%) et les pays de l'OPEP (-3,7%).

afp/fr