Italie: l'excédent commercial en recul en juillet

Milan (awp/afp) - L'excédent commercial de l'Italie s'est inscrit en baisse en juillet sur un an, à 8,76 milliards d'euros, malgré une hausse sensible des exportations, a indiqué jeudi l'Institut national des statistiques (Istat).

En juillet 2020, la troisième économie de la zone euro avait enregistré une forte hausse de son excédent commercial, à 9,68 milliards d'euros, reflet d'un début de reprise après l'effondrement des exportations sous l'effet de la pandémie de coronavirus.

Si les exportations ont augmenté de 16,1% en juillet sur un an, la hausse des importations a été plus forte, avec une progression de 23,8%.

La hausse des exportations en juillet a été sensible pour tous les secteurs, à l'exception des ventes de produits pharmaceutiques et botaniques (-17,7%), de véhicules (-5%) ainsi que d'ordinateurs et équipements électroniques et optiques (-2%).

Parmi les pays qui ont contribué le plus à la hausse des exportations sur un an figurent les Etats-Unis (+35%), la Suisse (+31,5%), l'Allemagne (+15,9%) et la France (+11,5%).

Cette bonne tenue des exportations s'inscrit dans un contexte de nette amélioration de l'économie italienne, qui pourrait croître plus de 5,8% cette année, selon le ministre de l'Economie Daniele Franco.

Signe de l'embellie, la production industrielle a renoué dès avril avec les niveaux d'avant la pandémie de coronavirus.

L'excédent commercial de l'Italie avait atteint 63,5 milliards d'euros en 2020, en hausse par rapport aux 56,1 milliards enregistrés l'année précédente.

Cette hausse a été notamment due à l'industrie manufacturière et son vaste réseau de petites et moyennes entreprises (PME) spécialisées dans des produits à haute valeur ajoutée.

