Italie: l'excédent commercial en recul en juillet sur un an

Milan (awp/afp) - L'Italie a enregistré en juillet un excédent de sa balance commerciale de 5,676 milliards d'euros, un chiffre en recul de 886 millions sur un an, a annoncé lundi l'Institut national de la statistique (Istat).

Sur les sept premiers mois de l'année, l'excédent commercial s'établit à 24,734 milliards d'euros.

Depuis janvier, les exportations ont progressé de 4,2%, portées par la métallurgie (+7,8%), les produits alimentaires, boissons et tabacs (+4,7%), les moyens de transports hors voitures (+11,9%), la pharmacie et botanique et les appareils électriques (+5% pour les deux secteurs).

En juillet, les importations ont augmenté de 2,4% sur un mois, mais les exportations diminué de 2,6%.

Sur un an, et corrigées des effets du calendrier, les exportations ont progressé de 5,1% et les importations de 8,7%. Les pays vers lesquels les exportations ont le plus augmenté sont la France (+11,9%), l'Allemagne (+9%), la Suisse (+14,4%) et l'Espagne (+8,7%).

En 2017, l'Italie avait vu son excédent commercial reculer de 2,1 milliards d'euros, pour atteindre 47,5 milliards. Elle se classe au troisième rang dans l'Union européenne en terme d'excédent commercial, derrière l'Allemagne et les Pays-Bas, selon Eurostat.

afp/al