Milan (awp/afp) - La hausse des prix à la consommation en Italie a poursuivi sa décélération en septembre, ressortant à 5,3% sur un an contre 5,4% en août, selon des données provisoires publiées vendredi par l'Institut national de la statistique (Istat). Le renchérissement continue de ralentir, principalement sous l'effet de repli des prix des produits alimentaires et des biens durables, alors que ceux de l'énergie pèsent toujours à la hausse.

L'inflation en Italie reste nettement plus élevée que la moyenne de la zone euro, tombée en septembre au plus bas en deux ans, à 4,3% sur un an. Le gouvernement a signé jeudi un "pacte pour la protection du pouvoir d'achat" avec de grandes enseignes de la distribution, mais aussi les producteurs et les industries de transformation, les pharmacies et parapharmacies, les artisans et les coopératives.

Ce "trimestre anti-inflation" doit permettre de limiter le prix du "caddie" du 1er octobre au 31 décembre en proposant "à prix raisonnables une vaste gamme de produits de première nécessité, alimentaires ou non, pour l'enfance et de grande consommation", indique le texte communiqué par le gouvernement. Il s'agira notamment d'offrir des "prix fixes, des promotions, des produits de marque distributeur".

"Une initiative qui s'ajoute à de nombreuses autres pour combattre l'augmentation des prix, mais qui revêt également une grande valeur symbolique: l'Italie est encore capable, dans des moments de difficulté, de réagir ensemble", s'est félicitée la Première ministre Giorgia Meloni.

La cheffe du gouvernement, à la tête d'une coalition de droite/extrême droite, prépare un budget 2024 particulièrement serré avec des prévisions de croissance revues à la baisse et des déficits plombés par un généreux dispositif d'incitations fiscales destiné à améliorer la performance énergétique des logements.

