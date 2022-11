Italie: l'inflation stable à 11,8% en novembre

Milan (awp/afp) - La hausse des prix a été stable en Italie en novembre, s'établissant à 11,8%, comme en octobre, selon une estimation provisoire publiée mercredi par l'Institut national de la statistique (Istat).

"Après la forte accélération en octobre", l'inflation est restée inchangée en novembre, mais évolue toujours "à des niveaux jamais vus depuis mars 1984", lorsqu'elle était de 11,9%, commente l'Istat.

La hausse des prix a ralenti pour les produits énergétiques non réglementés (passant de +79,4% à +69,9%), les produits alimentaires non transformés (de +12,9% à +11,3%) et les services liés au transport (de +7,2% à +6,8%).

A l'inverse, l'inflation s'est accélérée pour les produits énergétiques réglementés (de +51,6% à +56,1%) et les produits alimentaires transformés (de +13,3% à +14,4%), détaille l'Istat.

Sur un mois, les prix à la consommation ont progressé de 0,5% en novembre, précise l'Istat.

L'indice d'inflation calculé selon les normes harmonisées de l'Union européenne (IPCA) s'établit en novembre à 12,5% sur un an, après une hausse des prix de 12,6% en octobre.

L'inflation en Italie est nettement supérieure à celle de la zone euro, qui a atteint 10% en novembre, marquant son premier recul en 17 mois.

Le nouveau gouvernement italien dirigé par Giorgia Meloni avait débloqué fin octobre 9,1 milliards d'euros supplémentaires pour atténuer l'impact de la flambée des prix de l'énergie pour les entreprises et les ménages.

Pour 2023, le budget consacre plus de 21 milliards d'euros aux mesures de soutien aux ménages et entreprises face à la flambée des prix de l'énergie, sur un total de 35 milliards d'euros de dépenses.

