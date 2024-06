Milan (awp/afp) - L'inflation en Italie est restée stable en juin, à 0,8% sur un an, selon une première estimation publiée vendredi par l'Institut national de la statistique (Istat). L'augmentation des prix à la consommation dans la péninsule est inférieure à la moyenne de la zone euro (2,6% en mai) et à l'objectif de 2% à moyen terme de la Banque centrale européenne (BCE).

L'Istat relève cependant que "la stabilisation de la croissance sur une base annuelle de l'indice synthétique des prix cache des tendance contrastées". Car si les prix des produits alimentaires non transformés (à 0,4% contre 2,2% en mai) et les biens durables (-1,1% contre -0,7%) ont moins progressé ou ont diminué, ceux des produits énergétiques non réglementés (-10,3% contre -13,5%) et réglementés (+3,6% contre 0,7%) ont moins décéléré ou au contraire ont augmenté.

Sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 0,1% en juin. La hausse de l'indice d'inflation calculée selon les normes harmonisées de l'Union européenne (IPCA) s'est établie à 0,9% en juin sur un an, après 0,8% en mai.

afp/vj