Italie: la Banque centrale abaisse à 2,6% sa prévision de croissance pour 2022

Milan (awp/afp) - Face à l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie et l'envolée des prix de l'énergie, la Banque d'Italie a revu vendredi à la baisse sa prévision de croissance pour 2022, tablant désormais sur une hausse du PIB de 2,6%, contre 3,8% auparavant.

Cette prévision ne tient cependant pas compte de la bonne surprise du premier trimestre: l'Italie a finalement enregistré une hausse de 0,1% de son PIB, alors que des données préliminaires avaient fait ressortir un recul de 0,2%.

"Le scénario macroéconomique dépend fortement de l'évolution du conflit en Ukraine, dont les développements restent très incertains", a prévenu la Banque centrale italienne.

Son scénario de base prévoit que les tensions liées à la guerre "se poursuivront tout au long de l'année en cours, continuant à soutenir les prix des produits de base, maintenant une incertitude élevée et ralentissant le commerce international".

Le pronostic de la Banque centrale est nettement plus pessimiste que celui du gouvernement italien qui avait abaissé en avril sa prévision de croissance pour 2022 à 3,1%, contre 4,7% auparavant.

La croissance de l'Italie avait atteint 6,6% en 2021, un taux inédit depuis 1976, qui avait dépassé les prévisions du gouvernement.

Pour les deux années à venir, les chiffres ont été également revus à la baisse par la Banque d'Italie, avec une croissance de 1,6% attendue en 2023 et de 1,8% en 2024.

Dans un scénario plus "défavorable", marqué par un arrêt total des livraisons de gaz russe à partir de l'été, "qui ne serait que partiellement compensé par d'autres sources", la croissance serait "presque nulle" en 2022 et le PIB reculerait de plus de 1% en 2023.

Parallèlement, l'institution a revu à la hausse sa prévision pour l'inflation, qui devrait atteindre 6,2% cette année, contre 3,5% estimés en janvier.

Les exportations, qui avaient bondi de 13,4% en 2021, ne devraient augmenter que de 4,6% cette année. Les importations, en hausse de 14,3% l'an dernier, devraient progresser de 7,2%, selon ces prévisions.

afp/buc