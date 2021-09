Italie: la confiance des chefs d'entreprises est au beau fixe

Cernobbio (awp/afp) - La confiance des dirigeants d'entreprises en Italie a atteint en septembre un record historique, selon le baromètre trimestriel publié vendredi par The European House - Ambrosetti, organisateur d'un forum économique à Cernobbio, sur le lac de Côme.

Ce mini-Davos réunit jusqu'à dimanche le gotha de l'industrie italienne et de nombreux acteurs internationaux du monde des affaires, invités à plancher notamment sur les perspectives économiques post-Covid.

L'indice qui mesure la confiance des entreprises dans la situation actuelle s'est établi à 70,6, contre 30,2 en juin, au plus haut depuis le début des statistiques de The European House - Ambrosetti sur ce sujet en mars 2014. A titre de comparaison, il était tombé à -60,8 en mars 2020, au plus fort de la pandémie.

"Non seulement les grandes victoires sportives" de l'Italie, "mais aussi et surtout une reprise robuste du PIB" du pays en 2021 "nous rendent optimistes quant aux perspectives d'avenir", malgré des "incertitudes qui subsistent" sur l'évolution de la pandémie, commente le prestigieux cercle de réflexion.

Quant à la perception qu'ont les entreprises des perspectives pour les six prochains mois, l'indice a également atteint un sommet, à 61,9 contre 39,7 en juin.

Le Produit intérieur brut de l'Italie a progressé de 2,7% au deuxième trimestre par rapport au précédent, tiré par la consommation des ménages et l'investissement, avait confirmé mardi l'Institut national des statistiques (Istat).

Ce chiffre a dépassé les attentes du gouvernement de Mario Draghi, qui mise sur une croissance supérieure à 5% pour l'ensemble de l'année, en intégrant l'effet des mesures de son plan de relance de 222,1 milliards d'euros approuvé par la Commission européenne.

La péninsule avait vu son PIB plonger de 8,9% en 2020, sa pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte économique chahuté par la pandémie.

"L'Italie est traditionnellement pour nous un partenaire d'une grande importance", a relevé le président russe Vladimir Poutine dans un message adressé au forum.

Il s'est déclaré "intéressé" par un approfondissement du "dialogue constructif" entre les deux pays dans des secteurs divers "afin de garantir la stabilité et la sécurité sur le continent européen".

afp/fr