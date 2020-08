Italie: la confiance des entreprises et des consommateurs en hausse

Rome (awp/afp) - Les indices de confiance des entreprises et des consommateurs en Italie ont augmenté en août, a annoncé vendredi l'Institut national des statistiques.

Pour les entreprises, l'indice est passé de 77 à 80,8, enregistrant une hausse pour le troisième mois consécutif. Il avait enregistré en mai son niveau le plus faible (53,3) depuis mars 2005, soit le début des données compilées par l'Istat.

La confiance reste néanmoins bien en deçà de celle enregistrée en décembre 2019, quand elle s'élevait à 100. La reprise se constate dans tous les secteurs, mais elle est plus marquée dans les services et plus limitée dans l'industrie.

La confiance des consommateurs est en augmentation de 100,1 à 100,8, après une légère baisse enregistrée en juillet.

Cette hausse est due à l'amélioration des perspectives sur la situation économique et le chômage. La perception du climat économique par les ménages passe de 85,9 à 90,1, et celle du futur de 104,3 à 105,3.

L'Italie a été le premier pays touché par le nouveau coronavirus en Europe et a payé un lourd tribut à la maladie, avec plus de 35.000 morts.

Le pays a été confiné pendant deux mois et l'économie de la péninsule mise quasiment à l'arrêt pendant de longues semaines.

L'Italie va subir cette année sa pire récession depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec une chute du PIB (Produit intérieur brut) attendue entre 8% et 14%, selon les divers scénarios et experts.

