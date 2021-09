Italie: la croissance pourrait dépasser 5,8% en 2021

Cernobbio (awp/afp) - La croissance de l'Italie, dont l'économie avait été terrassée par la pandémie de coronavirus l'an dernier, devrait atteindre 5,8% en 2021 et pourrait être "même légèrement supérieure" à ce taux, a annoncé dimanche le ministre de l'Economie Daniele Franco.

"Nous prévoyons une croissance de 5,8% pour cette année et il n'est pas à exclure qu'elle soit légèrement supérieure. Ces chiffres sont encourageants", a-t-il déclaré lors du Forum économique The European House - Ambrosetti à Cernobbio.

Dans sa dernière prévision en avril, le gouvernement de Mario Draghi avait tablé sur une hausse du Produit intérieur brut de 4,5%, mais avait dans la foulée indiqué à plusieurs reprises envisager une croissance supérieure à 5%. Certains économistes tablent même sur 6%.

Après le deuxième trimestre où la croissance a atteint 2,7% par rapport au précédent, le troisième trimestre aussi "se déroule bien", a relevé M. Franco, précisant que l'acquis de croissance pour l'année était de 4,7%.

"Il est important que la reprise soit rapide", mais "le défi le plus important est de croître de manière structurelle à un taux plus élevé que par le passé", a insisté le ministre.

M. Franco a également rappelé qu'"il s'agit d'un rebond après la plus forte perte de PIB" depuis la Seconde Guerre mondiale, soit un plongeon de 8,9% subi en 2020, sous l'effet de la pandémie.

Le total des investissements italiens, tant publics que privés, devrait augmenter de 15% en 2021 et leur part dans le PIB passera à 20%, contre 18% en 2020, a détaillé le ministre.

Le gouvernement italien mise sur un ambitieux plan d'investissements d'un total de 222,1 milliards d'euros sur six ans, axé sur la numérisation, la transition écologique et les infrastructures et financé en grande partie par des fonds européens.

Sous l'effet des mesures de relance, le déficit public de l'Italie a grimpé à 13,1% du PIB au premier trimestre. Et la dette publique devrait atteindre le chiffre vertigineux de près de 160% du PIB fin 2021, contre 134% en 2019, avant la pandémie.

Selon Daniele Franco, qui a indiqué vouloir poursuivre une "politique expansive" l'an prochain pour soutenir la croissance, un retour de la dette à des niveaux d'avant la pandémie n'interviendra que "vers la fin de la décennie".

afp/rp