Italie: la croissance ralentit, le chômage augmente

Milan (awp/afp) - La croissance économique a ralenti en Italie au deuxième trimestre, le PIB progressant de seulement 0,2% par rapport au trimestre précédent, tandis que le taux de chômage augmentait en juin de 0,2 point, à 10,9%, toujours largement au-dessus de la moyenne de la zone euro.

Dans la zone euro, la croissance a aussi ralenti, s'établissant à 0,3%, affectée par les tensions commerciales. Le taux de chômage est resté stable en juin à 8,3%, au plus bas en plus de 9 ans, a annoncé mardi l'Office européen des statistiques, Eurostat.

Sur un an, corrigée des effets du calendrier, la hausse du PIB (Produit intérieur brut) italien atteint 1,1%, selon une estimation publiée par l'Institut national des statistiques (Istat). Et sur les six premiers mois de l'année, la croissance s'établit à 0,9%.

La troisième économie de la zone euro, durement frappée par la crise économique et même par une récession en 2012-2013, n'a renoué avec la croissance qu'en 2014, et celle-ci reste très faible. Elle a atteint 1,5% en 2017, contre 2,3% en moyenne dans la zone euro.

Le PIB italien reste encore inférieur de 5,4% à son maximum historique de 2008 avant la crise, a noté l'Istat.

Le précédent gouvernement de centre gauche tablait sur une croissance de 1,5% en 2018 et 1,4% en 2019, mais ces prévisions seront vraisemblablement revues à la baisse en septembre ou octobre par le nouvel exécutif né début juin d'une alliance entre la Ligue (extrême droite) et le Mouvement Cinq étoiles (M5S, antisystème).

Mi-juillet, la Banque d'Italie de même que la Commission européenne et le Fonds monétaire international (FMI) ont déjà revu à la baisse leurs prévisions.

La Banque centrale italienne prévoit désormais une hausse du PIB de 1,3% en 2018 et de 1% en 2019, la Commission prévoit 1,3% puis 1,1%, et le FMI 1,2% puis 1%.

En cause: la hausse du cours du pétrole brut, les tensions commerciales mais aussi des craintes sur la politique qui sera menée par le nouveau gouvernement.

Appel à un plan de relance

Le taux de chômage a augmenté de 0,2 point en juin par rapport à mai en Italie, à 10,9%, atteignant même 32,6% chez les 15-24 ans. Pour cette tranche d'âge, c'est près du double de celui de la zone euro.

Enfin, dans cette journée riche en publication d'indicateurs, l'Istat a également fait état de la poursuite de l'accélération de l'inflation, avec une hausse de 1,5% en juillet sur un an, après 1,3% en juin et 1% en mai.

Le FMI prévoit une inflation de 1,1% en 2018 et de 1,3% en 2019 en Italie, et la Commission européenne de 1,4% puis 1,6%.

Pour la Banque centrale européenne (BCE), une inflation très légèrement inférieure à 2,0% sur un an est considérée comme un signe de bonne santé de l'économie.

L'association de consommateurs Federconsumatori voit surtout le poids supplémentaire que cela représente: 444 euros par an pour chaque famille italienne avec une inflation de 1,5%.

L'association est aussi inquiète de la hausse du chômage et de l'augmentation des contrats à durée déterminée, tandis que les CDI diminuent.

"Cette tendance préoccupante et diffuse de la précarité rend toujours plus urgent un plan de relance ayant comme priorité absolue l'emploi stable et de qualité, via des investissements pour la recherche, le développement et la modernisation, et une baisse des taxes sur le travail", a plaidé son président, Emilio Viafora.

