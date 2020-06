Italie: la production industrielle chute de 42,5% en avril sur un an

Rome (awp/afp) - La production industrielle a chuté en Italie de 42,5% en avril sur un an, en raison de "la fermeture forcée d'activités dans de nombreux secteurs" à cause de l'épidémie de coronavirus, a indiqué jeudi l'Institut de statistiques italien, l'Istat. Par rapport à mars, le recul s'élève à 19,1%.

"En avril, les mesures visant à endiguer l'épidémie de Covid-19 ont entraîné la fermeture forcée des activités de nombreux secteurs pendant tout le mois, avec d'importants effets négatifs sur les niveaux de production", a souligné l'Istat dans son commentaire. Les secteurs les plus touchés, qui enregistrent des chutes de la production "sans précédent", sont celui du textile, habillement et accessoires (-80,5% sur un an) et celui de la fabrication des moyens de transports (-74%).

Les Italiens ont été confinés à partir du 10 mars en raison de l'épidémie de coronavirus, tandis qu'à partir du 22 mars toutes les activités productives jugées non indispensables ont dû être stoppées, paralysant le tissu économique de la péninsule. Sur la période février-avril, la production a diminué de 23,2% par rapport aux trois précédents.

Depuis fin avril, les entreprises ont peu à peu repris leurs activités, mais le choc sur l'économie italienne, la troisième de la zone euro, sera sévère. L'Italie devrait connaître une baisse de son PIB de 8,3% en 2020, dans le scénario le plus optimiste, une chute qui pourrait atteindre 14% dans les prévisions les plus pessimistes.

afp/vj