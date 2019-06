Italie: la production industrielle de nouveau en recul en avril

Milan (awp/afp) - La production industrielle en Italie a enregistré une nouvelle baisse sur un mois en avril, de 0,7%, après celle de 1% en mars, a annoncé vendredi l'Institut national des statistiques (Istat).

La production avait connu une forte augmentation surprise en janvier (+1,8%) qui avait mis fin à quatre mois consécutifs de baisse. Ce signal positif s'était poursuivi en février avec une progression de 0,7%. Mais les indicateurs sont de nouveau en berne depuis mars.

Le seul secteur en hausse est l'énergie (+3,6%). En revanche, la production est en recul de 2,5% pour les biens d'équipement, de 0,7% pour les biens intermédiaires et de 0,5% pour les biens de consommation.

Sur un an, et corrigée des effets de calendrier, la production industrielle est en recul de 1,5%.

L'indice a grimpé là aussi uniquement pour l'énergie (+3,6%). Il a revanche essuyé une nette baisse dans le secteur des biens d'équipement (-3,8%) et des biens intermédiaires (-2,6%), et en un recul plus léger pour les biens de consommation (-0,6%).

L'activité ayant connu la plus forte chute sur un an est la fabrication de produits textile ou en cuir (-8,2%), tandis que la fourniture d'énergie électrique et de gaz a enregistré la plus forte hausse (+5,8%).

L'Italie a enregistré une hausse de son Produit intérieur brut (PIB) de seulement 0,1% au 1er trimestre, après avoir connu une "récession technique" au dernier semestre 2018.

La croissance dans la péninsule devrait atteindre 0,3% en 2019, selon l'Istat, dont les prévisions sont légèrement supérieures à celles du gouvernement qui table sur 0,2%.

La Commission européenne et le Fonds monétaire international (FMI) prévoient de leur côté une croissance de 0,1% pour la péninsule, la pire performance de la zone euro.

afp/rp