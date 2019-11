Italie: la production industrielle de nouveau en recul en septembre

Milan (awp/afp) - La production industrielle italienne, qui s'était redressée en août (+0,4%), est de nouveau repartie à la baisse en septembre, chutant de 0,4% sur un mois, a annoncé jeudi l'Institut national des statistiques (Istat).

L'indice de production est en hausse dans le secteur des biens d'équipement (+0,6%) et des biens de consommation (+0,7%) tandis qu'il est en baisse dans celui de l'énergie (-1,1%) et des biens intermédiaires (-1%).

Sur un an et corrigée des effets de calendrier, la production industrielle enregistre une baisse de 2,1%.

Le secteur de l'énergie connaît un recul limité (-0,1%) tandis que la chute est plus forte pour les biens d'équipement (-2%) et les biens intermédiaires (-5,2%). En revanche, les biens de consommation sont en hausse (+1,2%).

L'activité ayant connu la plus forte hausse sur un an est le secteur des produits pétroliers (+9,6%), tandis que les baisses les plus importantes ont été enregistrées dans les activités d'extraction (-11,2%) et dans le textile, habillement et accessoires (-8,1%).

L'Italie a connu une hausse de seulement 0,1% de son Produit intérieur brut (PIB) au premier semestre 2019, après une "récession technique" (deux trimestres consécutifs de baisse du PIB) en milieu d'année 2018.

Elle est affectée par le ralentissement économique en Europe, les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, mais aussi par la prudence des entreprises italiennes qui investissent moins.

Pour l'ensemble de l'année, la Commission européenne table sur une croissance économique de l'Italie de 0,1% et le Fonds monétaire international (FMI) sur une croissance nulle.

Et certains économistes sont encore plus pessimistes, estimant que la troisième économie de la zone euro pourrait de nouveau tomber en récession.

afp/buc