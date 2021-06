Italie: la production industrielle dépasse le niveau d'avant-crise

Milan (awp/afp) - La production industrielle en Italie a accéléré sa hausse en avril, gagnant 1,8% sur un mois. L'indicateur a ainsi dépassaé le niveau affiché avant la pandémie de coronavirus, a indiqué jeudi l'Institut national des statistiques (Istat).

Signant ainsi sa cinquième hausse mensuelle consécutive, la production industrielle avait enregistré des progressions plus modestes de 0,3% en mars, selon des chiffres révisés, et de 0,1% en février. L'indice s'est établi à 104,5 en avril "et dépasse ainsi le niveau d'avant la pandémie enregistré en février 2020", soit 103,3, commente l'Istat.

Sur l'année 2020, la production industrielle avait plongé de 11,4%, sa pire chute depuis la crise de la dette en 2009, en raison des mesures de restriction prises pour freiner la pandémie de coronavirus. Tous les principaux secteurs d'activité ont connu des hausses en avril, dont les biens d'équipement (+3,1%), l'énergie (+2,4%), les biens intermédiaires (+1,1%) et, dans une moindre mesure, les biens de consommation (+0,5%).

Comparé à avril 2020, mois marqué par des strictes mesures de restriction, la production industrielle bondit de 79,5%, en données corrigées des effets du calendrier. Premier pays touché par la crise sanitaire en Europe, l'Italie avait imposé un strict confinement en mars et avril 2020, paralysant une grande partie de son tissu économique. La production industrielle avait ainsi chuté de 21,3% en avril 2020.

Le choc de la pandémie sur l'économie italienne a été rude l'an dernier, avec un plongeon du Produit intérieur brut de 8,9%. L'Italie a enregistré au premier trimestre une petite hausse de 0,1% de son PIB par rapport au précédent.

Pour l'ensemble de l'année 2021, Rome table cependant sur une progression du PIB de 4,5%, une prévision qui devrait être prochainement revue à la hausse. L'Istat prévoit d'ores et déjà une hausse du PIB de 4,7% pour 2021.

afp/vj