Italie: la production industrielle en baisse en 2019, première depuis 2014

Milan (awp/afp) - La production industrielle italienne a subi une baisse de 1,3% en 2019, le premier recul enregistré depuis 2014, a annoncé lundi l'Institut national des statistiques (Istat).

En 2018, la production industrielle avait déjà enregistré un net ralentissement, avec une hausse de seulement 0,6%, contre +3,6% en 2017.

En décembre, elle a diminué de 2,7% sur un mois.

Sur un an et corrigée des effets de calendrier, le recul s'élève à 4,3%. Il s'agit du dixième mois de baisse consécutif.

L'économie italienne est affectée par le ralentissement en Europe, les tensions commerciales entre la Chine, l'Europe et les Etats-Unis, mais aussi par la prudence des entreprises qui investissent moins.

Le gouvernement italien et l'Istat tablent sur une hausse du PIB (Produit intérieur brut) de 0,6% cette année, après une progression de seulement 0,2% en 2019.

La Commission européenne et le FMI sont plus pessimistes, prévoyant respectivement +0,4% et +0,5%.

L'Italie devrait connaître de nouveau la croissance la plus faible de la zone euro et de l'Union européenne.

Secteur par secteur, en décembre sur un mois, la production a diminué dans tous les secteurs, que ce soit les biens intermédiaires (-2,8%), l'énergie et les biens de consommation (-2,5% pour chacun) et les biens d'équipement (-2,3%).

Sur un an, tous les secteurs sont aussi affectés, avec une chute très marquée pour les biens intermédiaires(-6,6%), l'énergie (-6%), les biens d'équipement (-4,7%) et moindre pour les biens de consommation (-0,8%).

L'activité ayant connu la plus forte hausse sur un an est la fabrication d'ordinateurs et de produits électroniques (+5,3%) tandis que les baisses les plus importantes ont été enregistrées dans l'industrie (-10,4%) et la fabrication de coke et de produits pétroliers raffinés (-9,3%).

