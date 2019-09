Italie: la production industrielle poursuit sa baisse en juillet

Rome (awp/afp) - La production industrielle en Italie a poursuivi sa baisse en juillet, à -0,7%, après un recul également en mai et juin, a annoncé mardi l'Institut national des statistiques (Istat).

La production avait reculé de 0,6% en mai et de 1,2% en juin.

En juillet, l'indice est en hausse uniquement dans le secteur de l'énergie (+1,3%); il recule en revanche pour les biens de consommation (-0,3%), intermédiaires (-0,2%) et d'équipement (-1,6%).

Sur un an et corrigée des effets de calendrier, la baisse est constante, à -0,7%.

Là encore, le secteur de l'énergie connaît une hausse importante (+5,8%) et plus modeste pour les biens de consommation (+0,9%). En revanche, la baisse s'élève à 2% pour les biens intermédiaires et 3% pour les biens d'équipement.

L'activité ayant connu la plus forte hausse sur un an est la fourniture d'énergie électrique, gaz, vapeur et eau (+6,4%) tandis que les baisses les plus importantes sont dans les secteurs de fabrication des machines (-6,9%) et dans le textile, habillement et accessoires (-6,1%).

L'Italie a connu une stagnation de son Produit intérieur brut (PIB) au premier semestre 2019, après une "récession technique" fin 2018, soit deux trimestres de suite avec une croissance négative.

Pour l'ensemble de l'année, la Commission européenne et le Fonds monétaire international (FMI) tablent sur une croissance économique de l'Italie de 0,1%.

Mais certains économistes sont encore plus pessimistes, estimant que la troisième économie de la zone euro pourrait de nouveau tomber en récession.

Le nouveau gouvernement de Giuseppe Conte, formé par le Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème) et le Parti démocrate (PD, centre-gauche), suscite cependant des espoirs en Italie et sur les marchés, comme en témoigne la baisse importante du spread, l'écart entre les taux d'emprunt allemand et italien.

