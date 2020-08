Italie: la production industrielle poursuit sa reprise mais moins vite

Milan (awp/afp) - La production industrielle en Italie, après avoir plongé pendant les mois de confinement lié à l'épidémie de coronavirus, a poursuivi en juin sa reprise, mais à un rythme moindre qu'en mai, a indiqué jeudi l'Istat.

Après avoir rebondi de 41,6% en mai, elle a augmenté de 8,2% en juin comparé au mois précédent, a expliqué l'Institut national des statistiques dans un communiqué.

Les rebonds les plus importants ont eu lieu dans la fabrication de moyens de transport (+27,6%), la réparation et installation de machines (+20,3%) et dans l'industrie textile (+17,3%).

L'Italie, premier pays touché par la pandémie en Europe, a imposé un strict confinement à partir du 9 mars, paralysant une grande partie de son tissu économique. Les entreprises ont recommencé à reprendre leurs activités fin avril avec une accélération à partir de mai.

Comparé à juin 2019, la production industrielle reste néanmoins nettement en retrait, avec une baisse de 17,5%.

En mars, la production industrielle avait chuté de 29,4% sur un an, et en avril, de 43,4% sur un an, avec un plongeon de celle des voitures proche de 100%.

"La reprise de la production industrielle s'est poursuivie en juin avec une augmentation mensuelle de 8,2%, après la hausse exceptionnelle enregistrée en mai (+41,6%) à la suite de l'effondrement dû à l'urgence sanitaire lié au Covid-19", a indiqué l'Istat dans son commentaire.

"Tous les secteurs sont en croissance sur un mois, à l'exception de la production de produits pharmaceutiques de base (...), qui est en légère baisse", a-t-il ajouté.

"Bien qu'en reprise, les niveaux de production sont encore loin de ceux qui prévalaient avant les mesures liées à l'urgence sanitaire; par rapport à janvier, la production est inférieure de plus de 13 points de pourcentage", a souligné l'Institut.

Le choc de la pandémie sur l'économie italienne, la troisième de la zone euro, est sévère. L'Italie devrait connaître une baisse de son PIB (Produit intérieur brut) de 9% à 14% cette année, selon les divers scénarios des experts et institutions.

afp/al