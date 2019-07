Italie: la production industrielle rebondit de 0,9% en mai

Milan (awp/afp) - La production industrielle en Italie a enregistré une hausse de 0,9% en mai, après avoir reculé tant en mars (-1%) qu'en avril (-0,8%), a annoncé mercredi l'Institut national des statistiques (Istat).

Ce résultat est meilleur qu'attendu. Les analystes d'Intesa Sanpaolo prévoyaient par exemple une stagnation.

La production renoue ainsi avec la croissance, après la hausse de février (+0,8%) et surtout la forte augmentation surprise de janvier (+1,8%) qui avait mis fin à quatre mois consécutifs de baisse.

L'indice est en nette hausse pour les biens d'équipement (+1,9%) et un peu plus légère pour les biens de consommation (+0,9%) et intermédiaires (+0,6%). En revanche, la production a reculé de 2,1% dans le secteur de l'énergie.

Sur un an, et corrigée des effets de calendrier, la production industrielle est en baisse de 0,7%.

L'indice a progressé uniquement pour les biens de consommation (+0,7%). En revanche, il a diminué de 1,7% pour les biens intermédiaires, de 0,8% pour les biens d'équipement et de 0,5% pour l'énergie.

L'activité ayant connu la plus forte hausse sur un an est l'industrie alimentaire, les boissons et le tabac (+2,8%), tandis que la fabrication de produits textile ou en cuir enregistre de nouveau la baisse la plus importante (-4,9%).

L'Italie a enregistré une hausse de son Produit intérieur brut (PIB) de seulement 0,1% au 1er trimestre, après avoir connu une "récession technique" au dernier semestre 2018.

Le 20 juin, l'Istat a jugé "très probable" un recul du PIB au deuxième trimestre.

La croissance dans la péninsule devrait atteindre 0,3% en 2019, selon l'Istat, dont les prévisions sont légèrement supérieures à celles du gouvernement qui table sur 0,2%.

La Commission européenne et le Fonds monétaire international (FMI) prévoient de leur côté une croissance de 0,1% pour la péninsule, la pire performance de la zone euro.

afp/jh