Italie: le PIB en hausse de 0,1% au 3e trimestre

Milan (awp/afp) - L'Italie a connu une hausse de 0,1% de son Produit intérieur brut (PIB) au troisième trimestre, a indiqué jeudi l'Institut national des statistiques (Istat).

La croissance économique sur les neuf premiers mois de 2019 s'élève à 0,2%, a-t-il précisé.

L'Italie avait enregistré en 2018 une croissance de son PIB de 0,8% avec même une une "récession technique" (deux trimestres consécutifs de baisse) en milieu d'année.

Le gouvernement italien table sur une croissance de 0,1% pour cette année et de 0,6% en 2020.

L'économie italienne est affectée par le ralentissement en Europe, les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, mais aussi par la prudence des entreprises italiennes qui investissent moins, inquiètes à la fois de l'évolution mondiale et de l'instabilité politique qui a touché le pays pendant un an et demi.

afp/buc