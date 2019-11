Italie: le PIB en hausse de 0,1% au 3e trimestre

Milan (awp/afp) - L'Italie a connu une hausse de 0,1% de son Produit intérieur brut (PIB) au troisième trimestre, a confirmé vendredi l'Institut national des statistiques (Istat), dans sa deuxième estimation.

La croissance économique sur les neuf premiers mois de 2019 s'élève à 0,2%, a-t-il précisé.

L'Italie avait enregistré en 2018 une croissance de son PIB de 0,8% avec même une "récession technique" (deux trimestres consécutifs de baisse) en milieu d'année.

Le gouvernement, formé du Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème) et du Parti démocrate (centre gauche), anticipe une croissance du PIB de 0,1% en 2019 et de 0,6% en 2020, et la Commission européenne de 0,1% cette année et de 0,4% l'an prochain.

L'économie italienne est affectée par le ralentissement en Europe, les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, mais aussi par la prudence des entreprises qui investissent moins, inquiètes à la fois de l'évolution mondiale et de l'instabilité politique qui a touché le pays pendant un an et demi.

Malgré cette situation peu réjouissante, la situation sur le font de l'emploi s'est légèrement améliorée.

Le taux de chômage a reculé de 0,2 point en octobre par rapport à septembre, à 9,7%, selon l'Istat.

En juin, pour la première fois en sept ans, il était passé sous le seuil symbolique des 10%, à 9,8%.

Il oscille depuis sous ce niveau mais reste encore largement au-dessus de la moyenne de la zone euro (7,5%).

Le chômage chez les 15-24 ans a diminué de manière plus notable en octobre: il a reculé de 0,7 point sur un mois, pour atteindre 27,8%.

Mais il demeure là aussi encore nettement supérieur au taux de la zone euro qui s'affiche à 15,6%.

Bruxelles prévoit un taux de chômage italien à 10% en 2019, 2020 et 2021, après 10,6% en 2018 et une moyenne de 11,2% entre 2011 et 2015.

afp/buc