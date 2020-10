Italie: le PIB rebondit de 16,1% au troisième trimestre

Milan (awp/afp) - L'Italie, touchée par une récession en début d'année en raison de l'impact économique de l'épidémie de coronavirus, a renoué avec la croissance au troisième trimestre, avec un bond de 16,1% de son PIB par rapport au trimestre précédent, a indiqué vendredi l'Istat.

Comparé au troisième trimestre 2019, le Produit intérieur brut s'inscrit néanmoins en recul de 4,7%, a précisé l'Institut national des statistiques dans un communiqué.

Sur les neuf premiers mois de l'année, la baisse du PIB atteint 8,2%.

"L'économie italienne, après la forte contraction enregistrée au premier semestre en raison des effets économiques de l'urgence sanitaire, a enregistré une reprise substantielle au troisième trimestre", a commenté l'Istat dans son communiqué.

"La reprise est généralisée dans tous les secteurs économiques et, du côté de la demande, elle est alimentée à la fois par la composante intérieure et par la composante étrangère", a-t-il expliqué, en précisant que cette croissance avait "ramené le volume du PIB au niveau enregistré au premier semestre 2015".

Nicola Nobile, économiste à Oxford Economics, a souligné que "le chiffre du PIB (italien) était plus élevé que prévu, en ligne avec ceux publiés pour les principaux pays de la zone euro ces dernières heures".

Néanmoins, a-t-il noté, ce chiffre "nous renseigne très peu sur les performances de l'activité économique de ces dernières semaines. La reprise, en particulier dans les services, ralentit et les mesures restrictives annoncées la semaine dernière intensifieront cette dynamique négative", a-t-il estimé dans une analyse.

Oxford Economics s'attend donc à une baisse du PIB italien au quatrième trimestre, même si "une récession record comme celle du premier semestre semble peu probable, surtout à la lumière des mesures plus modérées annoncées".

Premier pays touché en février en Europe par l'épidémie, qui y a fait jusqu'ici plus de 38.000 morts, l'Italie va subir cette année sa pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale, avec une baisse du PIB (Produit intérieur brut) estimée pour le moment entre 9% et 11,5%, en raison notamment des deux mois de confinement strict imposés en mars et avril.

La deuxième vague de contagions, qui a contraint le gouvernement à prendre des mesures restrictives (fermeture des restaurants à 18H00, etc.) sans néanmoins décider d'un nouveau confinement, pourrait porter un nouveau coup violent à la troisième économie de la zone euro.

Celle-ci a connu une très légère amélioration ces deux derniers mois sur le plan de l'emploi.

Son taux de chômage a de nouveau diminué très légèrement (-0,1 point) en septembre, à 9,6%, comme il l'avait fait en août.

La baisse atteint 1,7 point chez les 15-24 ans, où il reste néanmoins à un niveau extrêmement élevé, à 29,7%.

Mais, par rapport à février, soit avant le début de l'épidémie, le taux d'emploi de la population active est encore inférieur de 330.000 personnes.

afp/al